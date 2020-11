Capgemini: Augmentation de capital visée (AMMC)

lundi, 9 novembre, 2020 à 22:11

L’idée de l’exposition “Le Mur”, des artistes Maroco-allemands Hakima Ouamira et Mohammed Ouammi, est un message pour surmonter les obstacles et les difficultés et percevoir le mur en tant que moyen de protection et de sécurité, a estimé l’artiste-peintre Hakima Ouamira.