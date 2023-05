Le capital-investissement, une priorité stratégique de l’AMMC (Mme Hayat)

mercredi, 31 mai, 2023 à 18:42

Casablanca – Le capital-investissement constitue un véhicule de financement alternatif dont le développement a été inscrit parmi les priorités stratégiques de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), a affirmé, mercredi à Casablanca, la présidente de l’Autorité Nezha Hayat.

S’exprimant à l’ouverture de la 10ème Conférence annuelle de l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC), Mme Hayat a mis l’accent sur l’importance du rôle que joue le capital-investissement dans la création d’un environnement propice à la croissance économique.

En soutenant les entreprises et en leur fournissant des ressources financières, le capital-investissement permet la réalisation de projets ambitieux, l’exploration de nouveaux marchés et le développement de nouvelles technologies, a-t-elle dit.

A ce titre, Mme Hayat a fait savoir que le secteur du capital-investissement régulé est aujourd’hui composé de 13 sociétés de gestion et 11 fonds d’investissement dont 7 Organismes de Placement Collectif en Capital (OPCC) destinés au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des start-ups.

A fin 2022, l’actif net total géré par les sociétés de gestion d’OPCC a atteint 2,3 milliards de dirhams (MMDH) enregistrant ainsi une hausse de 65% par rapport à 2021, a-t-elle relevé, notant que sur la même année, 3 OPCC ont levé, à eux seuls, 634 millions de dirhams (MDH) de capitaux.

Les levées cumulées depuis leur démarrage s’établissent à plus de 4,2 MMDH dont 1,8 MMDH au cours des deux derniers exercices, a indiqué Mme Hayat, qui souligne l’engouement récent pour les OPCC, se disant convaincue que le nouvel amendement de la loi OPCC marquera un nouveau point d’inflexion dans le développement du capital-investissement régulé.

En revanche, la présidente de l’AMMC a mis en lumière l’insuffisance des montants investis par les fonds de capital-investissement en 2021 qui ne représentent que 0,08% du produit intérieur brut (PIB) contre un ratio moyen en Europe de 0,74%, avec des pics au-delà du 1%.

Notre principal défi à tous sera d’améliorer la participation du capital investissement au développement économique et ce, en opérant une augmentation significative de la taille de cette industrie notamment en termes de nombre d’acteurs, a-t-elle soutenu.

Mme Hayat a, en outre, assuré que l’AMMC prévoit d’accompagner la profession dans la dissémination des bonnes pratiques en usant de son dispositif doctrinal à travers l’élaboration et la diffusion de guides et de recommandations, ajoutant que l’AMMC publiera un guide thématique relatif à l’intégration des critères ESG dans la gestion des OPCC.

Par ailleurs, la responsable a formulé le souhait que cette année soit celle du lancement effectif des sous-fonds du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement qui contribuera non seulement à stimuler la croissance économique du Maroc, mais constituera aussi une opportunité à saisir par l’industrie du capital investissement en vue de son développement.

Cette conférence annuelle du capital-investissement au Maroc a été marquée par la participation de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, du directeur général du Fond Mohammed VI pour l’investissement, Mohamed Benchaâboun, du président de l’AMIC, Hatim Ben Ahmed, et d’une pléiade d’investisseurs et de gestionnaires de fonds d’investissements et de sociétés de gestion.