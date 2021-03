Casa-Settat: M. Ahmidouch se réjouit de la première année post-réforme du CRI

jeudi, 25 mars, 2021 à 18:39

Casablanca – Le Centre régional d’investissement (CRI) de Casablanca-Settat a insufflé “un dynamisme et une évolution remarquables” durant la première année post-réforme de cette institution, a affirmé le Wali de la région, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch.

“Il a été clairement démontré que le CRI de Casablanca-Settat a insufflé, malgré le contexte de crise sanitaire et en un laps de temps court, un dynamisme et une évolution remarquables durant cette première année post-réforme”, a dit M. Ahmidouch, au cours du troisième Conseil d’administration du Centre, tenu mardi dernier.

M. Ahmidouch, cité dans un communiqué du CRI, a souligné que le Conseil “a pu ainsi ancrer son rôle de premier plan de facilitateur de l’acte d’investir auprès des opérateurs économiques, instaurer une culture de performance, de qualité de service et asseoir les fondations d’une démarche participative et intégrée avec l’ensemble des départements ministériels concernés par la gestion des investissements au niveau de la région”.

De son côté, le directeur général du Centre, Salmane Belayachi, a insisté qu'”il y a un avant et un après réforme des CRI”, soulignant que le bilan de l’exercice précédent a été marqué par de nombreuses réalisations structurantes et de qualité, malgré la crise sanitaire, en ce sens que “47% du plan stratégique triennal a été réalisé sur l’année 2020, avec 5 projets finalisés et 15 en cours de réalisation”.

Au niveau du CRI de Casablanca-Settat, a-t-il relevé, “2020 a été l’année de la mise en œuvre de plusieurs chantiers de la réforme et la collecte des premiers fruits des quick wins notamment en matière de l’amélioration et de la digitalisation de bout en bout du processus de traitement des dossiers d’investissement et d’octroi des autorisations administratives dans des délais records”.

Le Centre s’est aussi employé à assurer “transparence, clarté et suivi” dans la conduite de ses missions et actions, “signe d’un nouveau visage de l’administration moderne au service de l’investissement et son impact dans l’amélioration du climat des affaires”, s’est-il félicité.

Le Conseil d’administration a été l’occasion de dresser le bilan d’un an d’activité du CRI suite à sa réforme et à l’incarnation de ses nouvelles missions et la mise en place du chantier de digitalisation, de simplification et facilitation administrative.

Ce chantier structurant placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur marque une vraie rupture et un temps fort de transformation en profondeur de la relation entre les administrations et les opérateurs économiques.

Au cours de l’année passée, la commission régionale unifiée d’investissement (CRUI) a approuvé 159 dossiers d’investissement, pour des montants prévisionnels de 45,7 milliards de dirhams (MMDH).

On a fait également état “d’une amélioration remarquable du processus de traitement et des délais y afférents”. Ainsi, le délai de programmation des dossiers est passé à 1 Jour et le délai d’instruction à 9 Jours, sachant que la loi 47.18 stipule un délai maximal de programmation et d’instruction de 30 jours.