“Les RDV du Made In Morocco”: La souveraineté économique, un impératif du monde post-covid (panélistes)

mardi, 28 juin, 2022 à 11:00

Casablanca – Des panélistes réunis, lundi à Casablanca, dans le cadre la première édition des Rendez-vous (RDV) du Made In Morocco initiée par Consonews Magazine, ont souligné l’importance de promouvoir les marques marocaines pour asseoir une souveraineté économique nationale au sortir de la crise sanitaire de Covid-19.

Lors d’un panel traitant de l’expérience de résilience marocaine durant la pandémie, ces intervenants ont mis en avant le rôle du “Made in Morocco” et l’appui sur des acteurs nationaux pour renforcer la résilience économique dans un contexte international de plus en plus incertain.

S’exprimant à cette occasion, l’administrateur directeur général de Maghreb Industries, Hakim Marrakchi, a mis en exergue les atouts exceptionnels dont dispose le Royaume, notamment, sa position géographique stratégique et sa stabilité politique, notant que ces atouts devraient servir le rayonnement de la Marque Maroc.

Et de souligner la force de cette marque que l’on peut associer avec plusieurs éléments, ainsi que sa solidité sur le plan touristique, dans la mesure où la destination Maroc a repris rapidement son élan après la réouverture des frontières.

M. Marrakchi a appelé, en outre, à l’exportation des marques marocaines propres, pour assurer la création de la valeur ajoutée, dans la perspective de soutenir la dynamique d’emploi.

De son côté, Bouazza Kherrati, président de la Fédération marocaine des droits du consommateur (FMDC), a indiqué que la pandémie a dévoilé les futurs défis auxquels feront face les nations, et qui portent particulièrement sur la souveraineté dans les domaines énergétique, alimentaire, sanitaire et numérique.

Il a également rappelé que certaines marques marocaines ont résisté au choc de la pandémie grâce à leur persévérance dans la production et à la résilience de la chaîne de l’amont à l’aval, ajoutant toutefois que la résilience d’une marque nationale ne pourrait jamais avoir lieu sans une appropriation par le consommateur.

Selon le président de la FMDC, le marché est constitué de trois pivots essentiels, à savoir, l’administration régulatrice, le fournisseur entrepreneur et un consommateur averti, qui constituent le trépied de la Fédération. “Ce qui nous amène à la mise en exergue d’un nouveau dogme sur la protection du consommateur. Il vise la protection du marché par la protection du trépied dans son ensemble”, a-t-il expliqué.

Pour sa part, Adil Lamnini, président fondateur de l’association professionnelle des marques marocaines (APMM), a mis en avant le rôle du “nation branding” en matière de souveraineté économique, appelant à une meilleure canalisation du soutien dédié au “Made In Morocco” pour atteindre de meilleurs résultats.

Et de mettre l’accent sur le poids prépondérant des petites et moyennes entreprises dans le tissu économique national, soulignant l’importance de mettre en place des mécanismes à même d’aider cette catégorie d’entreprises à bénéficier des commandes des grands donneurs d’ordre.

Le représentant (DSI) d’Inwi, Mehdi Lahlou, a mis en exergue, quant à lui, la contribution de la digitalisation à la résilience des entreprises marocaines, notant que l’infrastructure moderne d’Inwi ainsi que ses ressources humaines ont permis de garantir la continuité d’activité pour les entreprises clientes.

Le cloud souverain se veut un levier majeur pour accélérer cette digitalisation, a relevé M. Lahlou, notant que les entreprises, toutes catégories confondues, auront de plus en plus recours à cette technologie pour héberger leurs données en toute sécurité au Maroc.

M. Lahlou a, en outre, rappelé la mise en place de data centers par Inwi conformément aux meilleurs standards pour répondre aux besoins des clients locaux en la matière, ajoutant que ces infrastructures répondent parfaitement aux enjeux de la souveraineté exacerbés par la pandémie.

Organisés sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, ces rendez-vous dédiés à la promotion du “Made in Morocco” et des marques marocaines constituent le 2ème temps fort dans le cadre des Moroccan Consumer Days 2022.

Cet événement d’envergure, placé sous le thème “les marques marocaines, pilier de la souveraineté économique”, a pour objectif de lancer le débat autour de l’importance du “Made in Morocco”, à travers un cycle de conférences-débats, en présence des officiels, des chefs d’entreprise et des experts qui livrent leur expertise et vision en la matière dans un cadre ouvert et participatif, animé par la volonté de servir les grandes causes du pays et de ses entreprises.

Se devant de remplir son devoir national en la matière, Consonews, premier média multicanal dédié à la promotion du consumérisme au Maroc, apporte sa brique au chantier de promotion du Made in Morocco, en invitant à débattre autour de la place des marques nationales dans le processus de résilience et de souveraineté économique du Maroc.

Parmi les principaux axes abordés par cette édition, figurent “le Made in Morocco au cœur de l’ambition nationale de décollage industriel”, “les marques marocaines, levier de la compétitivité à l’export” et “Ce Maroc qui gagne, des success stories bien de chez nous”.

D’autres axes portent, également, sur la “Souveraineté Télécoms: vers la relocalisation des datas centers”, “La PME, vivier intarissable de l’innovation Made in Morocco” et la “Souveraineté sanitaire, le couple gagnant public-privé”.