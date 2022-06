Casablanca: la 1ère édition des “RDV du Made In Morocco” sous le signe de la souveraineté économique

mardi, 28 juin, 2022 à 11:40

Casablanca – La première édition des Rendez-vous (RDV) du Made In Morocco a été tenue, lundi à Casablanca, à l’initiative de Consonews Magazine, sous le thème “les marques marocaines, pilier de la souveraineté économique”.

Organisés sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, ces rendez-vous dédiés à la promotion du “Made in Morocco” et des marques marocaines constituent le 2ème temps fort, dans le cadre des Moroccan Consumer Days 2022.

Cet évènement d’envergure a pour objectif de lancer le débat autour de l’importance du “Made in Morocco”, à travers un cycle de conférences-débats, en présence des officiels, des chefs d’entreprise et des experts qui livrent leur expertise et vision en la matière dans un cadre ouvert et participatif, animé par la volonté de servir les grandes causes du pays et de ses entreprises.

A cette occasion, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné que le “Made in Morocco” recèle un énorme potentiel, ajoutant que les capacités de la plateforme industrielle nationale et le savoir-faire marocain dans plusieurs secteurs sont reconnus à travers le monde.

Et d’appeler les opérateurs et les entreprises à saisir les opportunités à l’export et de conquérir de nouveaux marchés, au lieu de se contenter du marché intérieur qui demeure limité en termes de clientèle cible et de pouvoir d’achat.

Aujourd’hui, les compétences de la Marque Maroc ont fait leur preuve au niveau mondial, a assuré le ministre, citant le cas de l’industrie aéronautique, où le Maroc produit des pièces d’avions de haute technicité.

Et de mettre en avant la stabilité dont jouit le Royaume qui contribue à son attractivité pour les investisseurs étrangers, notant que “le Maroc est en train de connaitre une évolution extrêmement intéressante dans l’esprit des gens du monde entier”.

De son côté, Nabil Taoufik, directeur de publication de Consonews et fondateur des Moroccan Consumer Days, a indiqué que le Maroc est engagé sur une nouvelle voie de la souveraineté économique, expliquant que cette orientation se traduit par l’ambition du Royaume d’atteindre une certaine auto-suffisance au niveau national et un degré de compétitivité au niveau régional et international.

“Cette ambition ne peut être réalisable et réaliste que si l’on dispose d’un tissu productif à la hauteur des objectifs assignés”, a-t-il fait valoir, notant que cela démontre l’importance du made in Morocco qui devrait s’ériger en une vitrine et un porte-drapeau, dans le cadre de cette nouvelle approche.

Et d’ajouter que la pandémie a révélé l’importance d’asseoir une souveraineté économique et industrielle et de localiser un certain nombre d’activités stratégiques et vitales.

Dans un contexte international de plus en plus agité et incertain, il devient aujourd’hui évident, voire indispensable, de renforcer la résilience économique en s’appuyant sur les acteurs nationaux.

La crise du Covid-19 a montré que la sécurité alimentaire, par exemple, passe d’abord par l’existence d’un tissu de producteurs locaux et d’un vivier de marques nationales à même d’assurer l’approvisionnement régulier et sain des marchés.

Se devant de remplir son devoir national en la matière, Consonews, premier média multicanal dédié à la promotion du consumérisme au Maroc, apporte sa brique au chantier de promotion du Made in Morocco, en invitant à débattre autour de la place des marques nationales dans le processus de résilience et de souveraineté économique du Maroc.

Parmi les principaux axes abordés par cette édition, figurent “la souveraineté économique, un impératif du monde post-covid, “le Made in Morocco au cœur de l’ambition nationale de décollage industriel”, “les marques marocaines, levier de la compétitivité à l’export” et “Ce Maroc qui gagne, des success stories bien de chez nous”.

D’autres axes portent, également, sur la “Souveraineté Télécoms: vers la relocalisation des datas centers”, “La PME, vivier intarissable de l’innovation made in morocco” et la “Souveraineté sanitaire, le couple gagnant public-privé”.