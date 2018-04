Casablanca abrite le forum d’affaires des Etats membres de l’Accord d’Agadir et les pays d’Afrique de l’Ouest, membres de l’OCI

lundi, 23 avril, 2018 à 10:47

Rabat – La ville de Casablanca abrite, les 10 et 11 mai prochain, le forum d’affaires des pays membres de l’Accord d’Agadir et les pays d’Afrique de l’Ouest, membres de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), et ce pour le développement du commerce et de l’investissement entre les pays arabes et africains dans le cadre du programme “Ponts du Commerce arabo-africain”.