Casablanca : La CCISCS examine avec une délégation d’hommes d’affaires allemands les moyens de renforcer les liens avec la région

vendredi, 10 mars, 2023 à 13:58

Casablanca – Les moyens de renforcer la coopération économique, commerciale et d’affaires ont été au coeur d’une rencontre, au cours de la semaine, entre les responsables de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat (CCISCS) et une délégation d’hommes d’affaires allemands représentant l’Association allemande pour le Proche et Moyen-Orient.