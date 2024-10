Casablanca : Coup d’envoi de la 2ème édition de l’International E-Health Forum

mercredi, 30 octobre, 2024 à 21:49

Casablanca – Le coup d’envoi de la 2ème édition de l’International E-Health Forum, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été donné mercredi à l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé à Casablanca.

Co-organisé par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé et le Centre d’Innovation en e-Santé de l’Université Mohammed V de Rabat, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, ce forum vise à faire connaître les technologies de pointe en matière de santé numérique, faciliter le réseautage entre professionnels de la santé, innovateurs technologiques, investisseurs et régulateurs, et à enrichir les débats sur l’avenir de la santé numérique.

Tenu sous le thème “L’ère de la santé digitale : Vers des soins de qualité pour tous”, cet événement de deux jours prévoit plus de 50 tables rondes et ateliers scientifiques qui permettront aux participants d’explorer des sujets cruciaux tels que l’intelligence artificielle (IA) dans la santé, la télémédecine, la robotique, la cybersécurité et la protection des données de santé, tout en favorisant l’échange d’idées et la collaboration sur des projets concrets visant à améliorer les soins de santé au Maroc.

Intervenant à cette occasion, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, a indiqué que l’International E-Health Forum réunit des experts, des décideurs et des innovateurs du monde entier pour échanger les idées et partager les expériences afin de contribuer au développement de la santé numérique, mettant en avant la transformation profonde du système de la santé au Royaume, grâce aux Hautes Orientations de SM le Roi.

Cette transformation est devenue une nécessité, a souligné M. Tahraoui, pour l’amélioration de l’accès aux soins de santé, l’optimisation des ressources, et l’utilisation des nouvelles technologies pour répondre aux différents défis, notant que la digitalisation est un levier essentiel pour ce secteur qui doit s’adapter aux évolutions, intégrer l’IA et renforcer les infrastructures technologiques.

De son côté, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a souligné, dans une déclaration à la presse, la volonté de son département d’accompagner la digitalisation du secteur de la santé conformément aux Hautes Orientations Royales, relevant que la digitalisation est un vecteur de croissance de tous les secteurs, y compris la santé.

Elle a, dans ce sens, souligné l’importance de ce forum permettant aux participants de partager leurs expertises sur les innovations en santé numérique, mettant en lumière la nécessité d’intégrer l’IA dans le développement des soins de santé.

Pour sa part, le président directeur général de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, Pr. Lahcen Belyamani, a affirmé, dans une allocution lue en son nom, que ce forum s’inscrit dans le cadre de la vision de SM le Roi qui aspire à garantir un système de santé moderne et accessible à tous, ajoutant que cette initiative émane d’un engagement fort envers le développement de ce secteur, à travers notamment l’élargissement du champ technologique dans la pratique sanitaire afin d’améliorer particulièrement la qualité et l’accessibilité des soins.

Cet événement se veut une plateforme d’échanges riche qui propose des solutions novatrices aux défis du secteur de la santé, a-t-il poursuivi, passant en revue les avancées récentes et les principales thématiques qui seront débattues, en l’occurrence, la couverture sociale généralisée, la télémédecine et l’intégration de l’IA.

A noter qu’en marge de l’ouverture de cette édition du Forum, nombre de conventions ont été signées pour promouvoir la recherche scientifique dans la digitalisation du secteur de la santé, notamment la mise en place d’une académie et d’un laboratoire de recherche en matière d’e-santé.

Par ailleurs, cet événement propose un hackathon, où les étudiants et les esprits créatifs développeront des solutions technologiques pour relever les défis de la santé au Maroc. Plusieurs Master class figurent aussi au programme pour favoriser le transfert des savoirs et compétences en santé digitale.

Des prix de la meilleure thèse, des meilleures communications scientifiques et des startups les plus innovantes récompenseront également l’excellence dans la recherche et l’innovation en santé numérique.