Casablanca: Coup d’envoi de “MENA YES! 2024”, sommet régional sur les solutions d’emploi des jeunes

lundi, 7 octobre, 2024 à 19:09

Casablanca – Les travaux du sommet régional “MENA YES! 2024”, sur les solutions d’emploi des jeunes dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) ont démarré, lundi à Casablanca, en présence de plus de 200 participants.