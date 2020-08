Casablanca: Le CRVE tient sa troisième réunion

jeudi, 27 août, 2020 à 23:14

Casablanca – Le Comité régional de veille économique (CRVE) de Casablanca-Settat a tenu, mercredi, sa troisième réunion qui a été l’occasion de présenter la restitution des recommandations issues de la concertation générale lancée et orchestrée par le centre régional d’investissement (CRI).

Cette concertation s’est basée sur une démarche participative, innovante et créative qui a su mobiliser plus de 120 organismes tout statut confondu, indique la Wilaya de Casablanca-Settat dans un communiqué sanctionnant les travaux de cette réunion présidée par le Wali de la région, Said Ahmidouch, en présence du président du Conseil de la région, Mustapha Bakkoury.

Dans le même contexte, huit groupes de travail sectoriels, dont la mission de coordination incombe au CRI, ont été constitués dans l’objectif de débattre et d’apporter des idées, des projets et des recommandations à même de permettre la reprise de l’activité des secteurs les plus impactés, à savoir le tourisme, l’industrie, l’artisanat et l’économie sociale et solidaire, les industries créatives et culturelles, le commerce, l’agriculture et la pêche, le bâtiment et travaux publics (BTP) et le climat des affaires, rappelle la même source.

Les participants à cette réunion ont félicité le CRI de la qualité du livrable et de la pertinence de la démarche de concertation et d’échange fructueux avec l’ensemble des opérateurs locaux, lequel échange a permis d’élaborer 365 recommandations. Certaines de ces recommandations seront remontées au Comité de Veille économique (CVE) et d’autres seront portées par les acteurs de la région, dans l’optique de mettre en place une feuille de route et un plan d’actions déployables au niveau régional, autour de mesures réalistes et réalisables, répondant au contexte de la crise sanitaire et permettant l’amorçage d’une relance économique régionale.

Les recommandations et les pistes d’actions concernent principalement les volets de financement, fiscalité, foncier, accompagnement, digitalisation et facilitation administrative, formation, promotion et marketing territorial, développement durable et inclusif et bien d’autres.

A cet effet, les huit groupes de travail qui sont présidés chacun par un chef de file qui est le représentant régional du département ministériel en charge du secteur concerné, se chargeront de pousser la réflexion et de classer parmi les 365 recommandations recueillies, celles à caractère conjoncturel, celles à caractère prioritaire et celles nécessitant des préalables, tout en identifiant les mesures à déployer sur le court, le moyen et le long termes.

S’exprimant à l’issue de cette réunion, M. Ahmidouch, cité par le communiqué, a souligné l’importance que constitue ce viviers de recommandations, relevant qu’il est maintenant attendu de la part de tous les intervenants un travail de hiérarchisation, de priorisation afin de pouvoir traduire sur le terrain les actions les plus concrètes et qui répondent aux contraintes économiques liées à la conjoncture actuelle.

Le Wali a également invité le CRI, coordinateur des travaux du CRVE, à organiser une série de réunions avec les chefs de file pour se pencher sur l’élaboration des plans d’actions et le déploiement rapide des mesures de relance économique au niveau de la région de Casablanca-Settat.