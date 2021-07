Casablanca: Decathlon la corniche Ain Diab ouvre ses portes

jeudi, 29 juillet, 2021 à 13:09

Casablanca – Le plus grand magasin Decathlon du Maroc et d’Afrique ouvre à la Corniche Aïn Diab à Casablanca, a annoncé, jeudi, le groupe Decathlon qui déploie ainsi son 17ème magasin.

“Decathlon continue d’étendre son réseau au Maroc avec le quatrième magasin Casablancais”, indique le groupe dans un communiqué. Répondant à la stratégie d’expansion de la marque, Decathlon consolide sa relation de proximité avec ses clients et continue à rendre accessible ses produits dans des endroits de forte affluence de sa cible.

“Cette ouverture est une fois de plus le couronnement de plusieurs mois de travail des équipes, et aujourd’hui, je suis fier de ce que nous avons accompli. Il s’agit d’offrir à nos clients une expérience mémorable, avec de vraies innovations et de nouveaux concepts que nous amorcerons dans ce magasin avant de les étendre sur le territoire marocain”, a affirmé Sanchez Borja, Président Directeur Général de Decathlon Maroc, cité par le communiqué.

“Nous avons imaginé un Decathlon Store aux standards internationaux qui n’a rien à envier aux grands magasins en Europe, c’est d’ailleurs le plus grand magasin au Maroc et en Afrique. C’est notre manière de dire merci aux milliers de marocains qui nous font confiance en achetant nos marques, qu’ils soient sportifs réguliers ou amateurs. C’est notre volonté de nous battre pour que le sport soit accessible à tous, partout et tout le temps”, a-t-il ajouté.

Decathlon, une success story marocaine

Dans le monde, Decathlon a ouvert 1.698 magasins, dans 61 pays. Au Maroc, ce sont près de 1.000 collaborateurs qui travaillent de manière passionnée dans les 16 magasins, 96 pratiques sportives y sont présentes, plus de 4.200 références existantes, un site de production locale et un entrepôt continental. Des chiffres qui témoignent de la volonté de Decathlon d’affirmer sa présence sur le territoire marocain.

Le 17ème magasin : Jeu, set et match !

Sur près de 3.000 m2, et avec plus de 60 pratiques sportives, le plus grand magasin de Casablanca et d’Afrique ouvre à Ain Diab. Ce magasin comprend aussi un Decath’Club, un espace sportif où les clients pourront pratiquer des cours collectifs, ainsi qu’un espace Pause Diet’, dans lequel des produits nutritifs sont proposées.

Il accueillera également un Shop-in-shop, une innovation sans précédent, qui permet d’acheter en plus des produits Decathlon, des produits de grandes marques sportives. Ainsi, le client trouvera son bonheur auprès des quelques 4 200 références propres en plus des autres marques.

“Nous sommes à l’écoute de nos clients et nos équipes redoublent d’innovation pour proposer des produits et services qui facilitent l’accès au matériel sportif aux jeunes et aux moins jeunes. Ainsi, nous mettons à disposition de nos clients : le Click and Collect, le DécaExpress pour la livraison à domicile, le DecaPro pour la cible des Professionnels BtoB ainsi qu’un site de e-commerce”, a déclaré El Mehdi Jalat, Directeur des Ressources Humaines.

Une équipe rodée et formée accompagne chaque jour les visiteurs afin de s’assurer que l’expérience est agréable et utile. Plus de 70 sportifs passionnés qui conseillent et orientent les clients, dans l’optique de satisfaire leurs besoins en matériel sportif. “Le magasin de Ain Diab est situé au cœur sportif de Casablanca, la ‘Côte’, qui a toujours été un endroit de forte affluence pour les sportifs. Cela nous paraissait logique de nous y installer et d’offrir une expérience inédite”, a dit Imad Bouzzroud, leader projet Decathlon La Corniche Ain Diab.