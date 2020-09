Casablanca: Lancement de “Boost with Facebook” pour soutenir les PME marocaines

mardi, 22 septembre, 2020 à 14:59

Casablanca – Un programme baptisé “Boost with Facebook”, visant à former 1.000 petites et moyennes entreprise (PME) à travers le Royaume afin de les soutenir dans la reprise économique a été lancé, mardi à Casablanca, à l’initiative de Facebook, en partenariat avec LaStartupFactory.