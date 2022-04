Casablanca: l’incubateur “BlueSpace” de Bank of Africa et du Groupe ISCAE ouvre ses portes aux porteurs de projets

vendredi, 8 avril, 2022 à 17:52

Casablanca – Le nouveau bâtiment de l’incubateur “BlueSpace”, fruit d’un partenariat public-privé, a été inauguré, vendredi à Casablanca, par Bank of Africa et le Groupe Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE), lors d’une cérémonie marquée par la présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.