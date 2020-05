Casablanca: Lydec organise le 8ème édition de “Ramadan Attadamoun”

lundi, 4 mai, 2020 à 14:01

Casablanca – Lydec, opérateur d’eau et d’électricité dans le Grand Casablanca, a annoncé, lundi, l’organisation la 8ème édition de l’opération de solidarité de proximité “Ramadan Attadamoun” au profit des familles démunies, tout en s’adaptant au contexte sanitaire actuel de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette opération consiste à distribuer, via différents canaux, plus de 4.000 paniers de produits alimentaires de première nécessité aux personnes et familles démunies, indique la Fondation Lydec dans un communiqué.

Les paniers contiennent, cette année, des produits d’hygiène pour accompagner les gestes barrières à adopter, afin de lutter contre la propagation du Covid-19, précise-t-on.

Près de 1.000 paniers sont ainsi distribués auprès de foyers dans le besoin sur le Grand Casablanca à travers la Fondation Lydec, en partenariat avec la Banque alimentaire.

Les délégations préfectorales de Lydec, en coordination avec les autorités locales, vont remettre 2.400 paniers alimentaires , en plus de la distribution directe de plus de 600 bons d’achat via des associations partenaires.

Dans le cadre de l’action “Ordinateurs pour tous”, Lydec et sa Fondation, en partenariat avec l’association Bidawa+, font un don de 20 ordinateurs reconditionnés pour équiper des familles casablancaises et leurs enfants, afin qu’ils puissent bénéficier du télé-enseignement mis en place.