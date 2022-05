Casablanca: M. Alj se réunit avec les présidents des CGEM régions et des fédérations internes

mercredi, 11 mai, 2022 à 13:53

Le Maroc, qui soutient les objectifs et les domaines d’action de la Coalition mondiale contre Daech aux niveaux des cinq grands axes, prend part à différentes réunions de la Coalition et de ses groupes de travail, y compris au niveau ministériel, et co-préside aux côtés des Etats Unis, du Niger et de l’Italie, l’Africa Focus Group.