Casablanca : partenariat entre Tibu Africa et la Fondation La Liga pour la formation des jeunes entraineurs de football

vendredi, 31 mai, 2024 à 21:38

Casablanca – L’ONG Tibu Africa, acteur du développement socio-économique par le sport au Maroc, et la Fondation La Liga d’Espagne, ont signé, vendredi à Casablanca, un partenariat qui vise à renforcer les compétences des entraîneurs de football, en mettant l’accent sur les valeurs fondamentales telles que l’intégrité, le travail d’équipe et le fair-play.

Ce partenariat, qui s’inscrit dans une volonté commune de célébrer la Journée Mondiale du Football et de concrétiser des actions durables pour l’épanouissement des jeunes, vise à renforcer les compétences des entraîneurs tout en soulignant les valeurs fondamentales pour le succès dans le football et la vie.

“Nous sommes honorés de collaborer avec la Fondation La Liga pour offrir à nos jeunes cette opportunité unique de se former et de s’inspirer des valeurs du football. Le sport a le pouvoir de transformer des vies, et à travers cette formation, nous inculquons aux jeunes les principes d’intégrité, de travail d’équipe et de fair-play”, a affirmé le Président de Tibu Africa, Mohamed Amine Zariat, lors de la cérémonie de signature de ce partenariat.

Ces valeurs, a poursuivi M. Zariat, sont essentielles non seulement pour leur réussite sportive, mais aussi pour leur développement personnel et professionnel.

Et de soutenir : ” Ce partenariat illustre également les relations étroites entre le Maroc et l’Espagne, renforçant les liens culturels et sportifs entre les deux nations. À travers cette collaboration, Tibu Africa et la Fondation La Liga démontrent l’impact positif du sport sur les jeunes et la société dans son ensemble”.

“Ce partenariat avec Tibu Africa témoigne de notre engagement commun à promouvoir l’inclusion et à développer des compétences essentielles chez les jeunes. Le football est plus qu’un sport, c’est un vecteur de valeurs et de développement personnel”, a noté de son côté le Président de la Fondation La Liga, Clemente Villaverde Huelga.

“Nous travaillons avec un objectif commun qui est de promouvoir les valeurs du sport en général, et du football en particulier, pour améliorer la qualité de vie des bénéficiaires de nos projets. Nous sommes sûrs que les activités que nous avons développées lors de ces journées auront un grand impact sur tout le territoire marocain”, a-t-il fait savoir.

Cette signature marque la clôture d’une formation de 4 jours tenue, du 28 au 31 mai, sous le thème “Valeurs pour gagner” en faveur de 30 coachs issus des différentes villes du Royaume, ayant pour but de renforcer les compétences des jeunes bénéficiaires des programmes d’inclusion socio-économique par le sport de Tibu Africa.

Les jeunes participants ont eu l’opportunité de développer leurs compétences footballistiques et d’intégrer des valeurs essentielles pour réussir tant sur le terrain que dans la vie quotidienne. La formation s’est terminée par un festival en faveur des enfants issus des quartiers défavorisés, illustrant l’engagement de Tibu Africa et de la Fondation La Liga à promouvoir l’inclusion par le sport.