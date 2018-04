Casablanca: Plus de 26 pays à la 6è édition de HUB Africa

lundi, 16 avril, 2018 à 21:14

Casablanca – Plus de 26 pays d’Afrique et d’Europe sont attendus à la 6è édition de HUB Africa, première plateforme des investisseurs et entrepreneurs en Afrique, prévue les 4 et 5 mai prochain à Casablanca, ont annoncé, lundi, les organisateurs de cet événement.