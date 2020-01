Casablanca-Settat: lancement d’un appel d’offres de gestion de trois parcs industriels

mardi, 31 décembre, 2019 à 23:14

Rabat- Le ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique et l’Agence Millenium Challenge Account Morocco (MCA-Morocco) procéderont, le 30 janvier 2020, au lancement d’un appel d’offres relatif à l’aménagement, au développement et à la gestion de trois parcs industriels situés dans la région Casablanca-Settat, selon un modèle de partenariat public privé (PPP).

Selon un communiqué de MCA-Morocco et le ministère de l’Industrie, cet appel d’offres porte sur la revitalisation et l’extension de deux zones industrielles à Bouznika et Had Soualem, ainsi que le développement d’une nouvelle zone industrielle à Sahel Lakhyayta, totalisant une superficie globale de 140 ha.