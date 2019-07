Casablanca: Signature d’un accord de partenariat entre l’UIC et la FOSMEF

samedi, 6 juillet, 2019 à 13:36

Une opération sécuritaire conjointe menée samedi par les brigades de la police judiciaire de Nador et Berkane, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, a permis l’arrestation d’un père et son fils, âgés respectivement de 47 et 25 ans, pour leur relation présumée avec un réseau criminel s’activant dans l’organisation de l’immigration illégale.