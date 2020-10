Casablanca: Signature d’une convention de partenariat entre la CCISCS et la chambre de commerce de Varsovie

mercredi, 21 octobre, 2020 à 18:34

Casablanca – Une convention de partenariat a été signée, mercredi, entre la Chambre de commerce de Casablanca – Settat (CCISCS) et la Chambre de commerce de Varsovie, en vue de renforcer les relations économiques et commerciales entre le Maroc et la Pologne.