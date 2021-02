Casablanca: signature d’une convention tripartite en matière de prévention et de sécurité routière

mardi, 16 février, 2021 à 14:39

Casablanca – L’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), Casa Transport SA et RATP DEV Casablanca ont signé, mardi à Casablanca, une convention cadre 2021/2024 de partenariat tripartite portant sur la communication, la prévention et l’éducation routière, la création d’un observatoire de la sécurité et de l’accidentologie, l’innovation et la recherche, l’aménagement d’infrastructures et la réglementation.

Dans le cadre de cette convention, signée par le directeur de la NARSA, Benacer Boulaajoul et les directeurs généraux de Casa Transport et RATP DEV Casablanca, respectivement Nabil Belabed et Philipe Ratto, une campagne de communication d’envergure sera lancée afin de promouvoir, auprès des citoyens, le respect de la signalisation routière aux abords du tramway en particulier et du code de la route en général.