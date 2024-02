Casablanca : SoGé révèle les 3 lauréats de la compétition Kayn L’Flow

lundi, 26 février, 2024 à 12:51

Casablanca – SoGé, une banque 100% en ligne, a dévoilé jeudi à Casablanca, les lauréats de la compétition Kayn L’Flow, conçue dans le but de célébrer la jeunesse Marocaine.

Kayn L’Flow by SoGé offre aux jeunes l’occasion de s’exprimer librement et souhaite ainsi devenir un véritable acteur de la culture et de la créativité au Maroc, en s’associant au rap, une forme d’art qui est devenue l’une des expressions culturelles les plus populaires et les plus puissantes chez les jeunes Marocains.

Cette première édition de Kayn L’Flow intervient dans cette optique, et ce après le succès de Kayn L’Game, tournoi de gaming organisé par SoGé, et de l’évènement Casa Latina.

Il s’agit d’une compétition de rap qui s’inscrit parfaitement dans la nouvelle tendance d’expression des jeunes et moins jeunes, offrant une plateforme aux participants pour se filmer ou s’enregistrer en train de rapper sur un instrument de SoGé.

Ainsi, entre le 30 novembre 2023 et le 3 janvier 2024, plus de 600 passionnés de rap ont répondu à l’appel de SoGé et ont participé à la compétition sur les réseaux sociaux de la banque.

En première place, Ezzouhri Nizar, de Larache, remporte 20.000 dirhams et l’enregistrement en studio d’une musique originale. Sohayb Chakir, de Errachidia, se classe deuxième et reçoit une récompense de 10.000 dirhams. La troisième place a quant à elle été décernée à Abdelaziz Fakihi, de Tinghir, qui obtient une récompense de 5.000 dirhams.

Le concept Kain L’Flow a été développé dans le cadre des initiatives affinitaires de la banque, avec comme objectif principal de comprendre les intérêts des jeunes Marocains et de s’y associer, a affirmé la directrice de Communication de Société Générale du Maroc, Hind Khatir.

SoGé ne se limite plus à être simplement une banque en ligne, elle aspire à devenir une marque de style de vie, à l’écoute et engagée envers sa communauté, et aujourd’hui, le rap représente incontestablement l’une des formes d’expression les plus puissantes de la jeunesse marocaine, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le responsable du service Stratégies marketing et Innovation à Société générale Maroc, Youssef Zerrari, a déclaré: “nous sommes ravis de nous réunir dans le cadre de la compétition SoGé, un concours que nous avons initié pour promouvoir l’innovation au sein de la banque et dans la société”.

“Cette compétition a rassemblé 600 participants de tout le Royaume, et aujourd’hui, nous récompensons 3 gagnants qui ont su séduire le jury avec un rap écrit et interprété sur un instrument de SoGé. La sélection a été difficile, car la jeunesse marocaine regorge de talents”, a-t-il dit.

De son côté, El Malki Mohammed, alias Masta Flow de l’agence Inception, a indiqué qu’il est inspirant de voir une grande banque soutenir la jeunesse marocaine, notant que cette compétition a été une formidable occasion de découvrir de nombreux talents venant de toutes les régions du Maroc.

Les trois lauréats ont fait part de leur fierté et de leur joie d’avoir remporté la compétition, exprimant leur gratitude envers SoGé pour son soutien à la promotion du rap marocain et pour son engagement envers les talents du pays.

Cette initiative incarne la vision de SoGé de dépasser les attentes traditionnelles des clients. Kayn L’Flow est un exemple de la manière dont SoGé met en œuvre ses valeurs, en offrant à sa clientèle des expériences qui vont au-delà du Banking.

Au-delà d’une simple banque 100% en ligne, SoGé aspire à se positionner en tant que marque Lifestyle moderne et innovante, qui partage des valeurs telles que l’audace, la créativité, l’exploration, l’esprit de l’aventure et l’ambition avec sa communauté.

Depuis son lancement en 2020, SoGé s’est engagée pour offrir à ses clients des services qui dépassent les normes traditionnelles.