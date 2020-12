CDG Capital: Thierry Sciard nommé président du Comité Audit et Risque

mercredi, 23 décembre, 2020 à 10:39

Casablanca – Le Conseil d’administration de CDG Capital, réuni mardi, a nommé Thierry Sciard Président du Comité Audit et Risque.

Riche d’une grande expérience internationale, M. Sciard, qui a été nommé le 02 décembre dernier en tant qu’administrateur indépendant, dispose d’une expertise éprouvée sur les différents compartiments des marchés de capitaux, de la banque de financement & d’investissement et de la gestion d’actifs, indique CDG Capital sur son site web.

Tout au long de sa carrière, il a occupé des positions de senior management dans plusieurs établissements financiers prestigieux (Bank of America, Citibank, Salomon Smith Barney, Calyon, Lehman Brothers Europe, Fortis Investment et Storm Harbour Partners), fait savoir la même source.

Par ailleurs, M. Sciard a été également administrateur indépendant dans plusieurs conseils d’administration d’institutions financières de renom comme par exemple Axa UK Plc, Mizuho International, Standard & Poor’s Ratings Services Europe.

Actuellement, M. Sciard est membre du conseil d’administration de VTB Capital Plc à Londres et VTB Holdco à Moscou. Il est également Président du comité de rémunération et du comité d’audit de VTB Capital Plc et membre du comité de risque.

“Aujourd’hui, CDG Capital gravit une nouvelle étape en intégrant un administrateur indépendant à son conseil d’administration afin de permettre aux organes de direction de profiter de ses expertises, de bénéficier d’un regard externe éclairé et d’enrichir les débats en toute indépendance”, souligne la Banque de financement et d’investissement.