CDG Prévoyance simplifie davantage son dispositif de contrôle de Vie pour 2020

jeudi, 31 décembre, 2020 à 12:53

Rabat – CDG Prévoyance en charge de la gestion de la CNRA et du RCAR, a adapté au titre de l’année 2020, son dispositif de contrôle annuel de vie des bénéficiaires de ses prestations, dans le cadre des mesures adoptées pour contribuer à la limitation de la propagation de la pandémie de la Covid 19.

En effet, en s’appuyant sur ses partenaires institutionnels, CDG Prévoyance a réalisé cette opération annuelle principalement à travers des échanges de données, indique CDG Prévoyance dans un communiqué, notant que les bénéficiaires concernés, soumis à ce mode de contrôle de vie et identifiés vivants, à l’issue de l’opération des échanges de données suscités, sont ainsi exemptés de toute démarche administrative auprès des services de CDG Prévoyance.

Les bénéficiaires non identifiés au niveau de ces échanges, seront quant à eux contrôlés par le biais d’une panoplie de services et outils digitaux dédiés, mis en place récemment par CDG Prévoyance, précise la même source.

En effet, il s’agit respectivement de l’envoi de courrier personnalisé “E-Barkia” au domicile des bénéficiaires susvisés, l’utilisation des nouvelles solutions digitales E-HTIYATI en l’occurrence “Sarout e-htiyati ” ou “Selfie e-htiyati”…, souligne le communiqué.

Les bénéficiaires RCAR souhaitant vérifier s’ils sont toujours concernés par ces contrôles peuvent le faire à travers le site web “www.rcar.ma”, volet contrôle de vie.

Pour de plus amples informations à ce sujet, les centres d’appel de la CDG Prévoyance sont disponibles sur les numéros “RCAR : 0801 00 88 88”, “RECORE : 0801 00 00 17”, “DAAM AL ARAMIL : 0801 00 23 20” et “Rentes et fonds d’Entraide familial : 0801 00 15 17”.