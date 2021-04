La CDT appelle à une mobilisation sociale globale pour le succès du chantier de la généralisation de la protection sociale

jeudi, 15 avril, 2021 à 21:05

Casablanca – Le secrétaire général-adjoint de la Confédération démocratique du travail (CDT), Khalid Alami Houir, a appelé à une mobilisation sociale globale pour le succès du chantier de la généralisation de la protection sociale au Maroc.

Le lancement par SM le Roi Mohammed VI de ce chantier national lui confère une grande importance stratégique surtout qu’il intervient à un moment où l’épidémie du Coronavirus a provoqué des impacts sociaux et sanitaires significatifs, a souligné M. Alami jeudi dans une déclaration à la MAP.

Le projet apporte une réponse positive à la crise sanitaire, sociale et épidémiologique due à la pandémie, ce qui permettra de pallier les carences dont pâtit le système de santé notamment en ce concerne le volet relatif au bénéfice de la couverture sociale, a-t-il ajouté, relevant que la généralisation de la protection sociale pour inclure de larges groupes d’employés et de travailleurs dans le secteur informel contribuera à renforcer la cohésion sociale et à consolider la construction de l’Etat social.

M. Alami a également affirmé que l’importance du projet consiste dans le fait qu’un grand nombre d’employés et de travailleurs n’ont pas bénéficié des indemnités du Fonds de gestion de la pandémie car ils ne sont pas inscrits à la sécurité sociale et ne bénéficient d’aucune indemnité familiale ou d’un régime de retraite ce qui confère aux objectifs fixés par le projet un aspect humanitaire et social.

Il a toutefois indiqué qu’un projet de cette envergure et auquel un grand budget a été consacré doit disposer de mécanismes de nature à assurer une gestion rationnelle et un suivi adéquat de toutes les étapes de sa mise en œuvre, outre la mise en place d’une bonne gouvernance au sein des institutions auxquelles sera confiée la responsabilité de la mise en œuvre.

Le succès du chantier de la généralisation de la protection sociale est tributaire de la capacité de tous les intervenants concernés à réaliser les objectifs fixés, a poursuivi M. Alami, soulignant la nécessité de doter les institutions de protection sanitaire et sociale des moyens financiers et des ressources humaines nécessaires afin de jouer pleinement leur rôle.

Concernant le financement de ce projet, M. Alami a fait état de plusieurs mécanismes pouvant fournir un soutien financier pour couvrir les coûts de ce chantier, relevant l’importance de prendre en compte les revenus des citoyens et leur pouvoir d’achat, tout en soulignant la nécessité d’œuvrer à créer une solidarité effective pour réaliser cette révolution sociale et gagner le pari de ce moment historique national.