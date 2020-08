Le Centre 4C Maroc prépare une étude pour le financement du Plan d’investissement climat du Sahel

lundi, 3 août, 2020 à 15:03

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a indiqué lundi avoir pris des mesures proactives en un temps record afin d’augmenter la capacité de production de l’eau, dans le cadre des efforts visant à sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la ville de Demnate et des collectivités territoriales avoisinantes, et ce dans le cadre des préparatifs à l’Aïd Al-Adha béni.