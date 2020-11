Le CESE publie une étude sur l’impact de Covid-19 et les pistes de sortie de crise

jeudi, 5 novembre, 2020 à 15:23

Rabat – Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) vient de publier une étude sur “les impacts sanitaires, économiques et sociaux du virus covid-19 et leviers d’actions envisageables”, après avoir été saisi par le président de la Chambre des représentants.

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une double dynamique, marquée par la nécessité de faire face à la crise sanitaire et ses répercussions d’une part, et de la nécessité de mettre en place un modèle de développement renouvelé pour le Maroc d’autre part, souligne le Conseil dans un communiqué.