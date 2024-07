Le CESE tient la 159ème session ordinaire de son Assemblée générale

lundi, 1 juillet, 2024 à 19:08

Rabat – Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu la 159ème session ordinaire de son Assemblée générale, présidée par Ahmed Reda Chami, président du Conseil.

L’ordre du jour de cette session, organisée le 27 juin, a compris l’approbation du projet d’avis sur “l’Intelligence artificielle au Maroc”, qui vise à concrétiser les opportunités devant être exploitées à travers l’adhésion positive du Royaume à la dynamique actuelle et future de l’intelligence artificielle et la proposition de mesures visant à favoriser un usage responsable de cette technologie qui contribue au développement économique et social du pays et à la protection de l’environnement, indique un communiqué du CESE.

L’assemblée générale a été aussi l’occasion de présenter et de discuter le projet d’avis du Conseil au sujet de “l’interconnexion entre les domaines hydrique, énergétique, alimentaire et les systèmes environnementaux”, ajoute la même source, précisant que “cet avis vise à présenter une analyse approfondie sur ce lien à travers un examen de l’état actuel de ces domaines au Maroc, l’évaluation du degré d’intégration et de convergence des systèmes de gouvernance, outre l’anticipation des défis et opportunités, en vue de formuler des propositions à même de trouver des équilibres et de renforcer la coopération, la convergence et l’intégration entre les politiques publiques pour relever les défis actuels et futurs, en termes de sécurité humanitaire, de durabilité et de résilience.

Par ailleurs, le projet du rapport annuel du CESE au titre de l’année 2023 a été approuvé.

Selon la loi portant organisation du Conseil et son règlement intérieur, ce rapport comporte “une analyse de la situation économique, sociale et environnementale de notre pays, une thématique dédiée à ‘l’industrie navale’, ainsi qu’un rapport sur les activités du Conseil lors de l’année écoulée”.