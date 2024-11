Le CESE tient la 163è session ordinaire de son Assemblée générale

vendredi, 1 novembre, 2024 à 22:38

Rabat – Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu, jeudi, la 163è session ordinaire de son Assemblée générale, présidée par M. Ahmed Reda Chami, président du Conseil.

Au cours de cette session, l’Assemblée générale a adopté deux avis intitulés «Généralisation de l’AMO, bilan d’étape : une avancée sociale à consolider, des défis à relever» et «Pour une approche innovante, inclusive, durable, territorialisée et mieux adaptée à la petite et moyenne agriculture familiale», indique un communiqué du Conseil.

Cette session ordinaire a également été consacrée à la présentation et à la discussion du projet d’avis portant sur «Les formes atypiques d’emploi et les relations professionnelles», ajoute la même source.

Elle précise que le CESE ambitionne, à travers cette auto-saisine, d’appréhender les différentes dynamiques des nouvelles formes atypiques de travail, d’en analyser les défis et enjeux et de proposer des mesures visant à préserver et valoriser le capital humain, créer de nouvelles opportunités d’emploi, augmenter la compétitivité des entreprises et promouvoir le développement durable de l’économie nationale.