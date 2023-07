La Chambre de commerce, d’industrie et de navigation d’Espagne renforce sa présence au Maroc

vendredi, 7 juillet, 2023 à 14:05

Les éléments de la police judiciaire des villes de Sidi Kacem et Mechrâa Bel Ksiri, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont interpellé, jeudi soir, un individu pour son implication présumée dans une affaire de possession et trafic de drogue et de psychotropes, apprend-on de source sécuritaire.