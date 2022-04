Le Chef du Gouvernement préside la troisième réunion interministérielle sur la nouvelle Charte de l’Investissement

mercredi, 13 avril, 2022 à 22:19

Rabat – Le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi, la troisième réunion Interministérielle sur la nouvelle charte de l’Investissement.

Cette nouvelle réunion s’inscrit dans le cadre du suivi des différents chantiers prioritaires engagés par les départements ministériels pour la mise en œuvre de la nouvelle charte de l’investissement, indique un communiqué du département du chef du gouvernement, précisant que ces chantiers concernent la préparation des textes applicatifs de la charte de l’investissement , à savoir le décret relatif au dispositif de soutien principal et au dispositif spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique, le Dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises et le Dispositif de soutien spécifique destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l’international.

Il s’agit aussi du suivi des relations Etat-CGEM-GPBM pour associer activement le secteur privé et le secteur bancaire en tant que relais dans la dynamisation de l’investissement, l’accélération des chantiers de réformes facilitant l’acte d’investir et d’entreprendre, et en priorité ceux en lien avec la simplification et la digitalisation des procédures, la déconcentration administrative, les documents d’urbanisme et autorisations urbanistiques, le foncier et le financement et l’accès à la commande publique.

Le Chef du Gouvernement a invité l’ensemble des parties prenantes à poursuivre leurs efforts en faveur de la mise en œuvre de la Nouvelle Charte de l’Investissement et des réformes structurelles à mener, et ce, afin de répondre aux Hautes Instructions de Sa Majesté Le Roi, Que Dieu l’Assiste.

Cette réunion s’est tenue en présence de M. Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, M. Mohamed Hajoui, Secrétaire général de Gouvernement, Mme Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, M. Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, M. Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Mme Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, M. Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef de gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, et Mme Ghita Mezzour, ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration.