Le Chef du gouvernement s’entretient avec le directeur des opérations pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale

mercredi, 9 mars, 2022 à 21:52

L’acteur associatif et défenseur des droits de l’Homme, Abderrazzak El Hannouchi, vient de publier son nouveau livre intitulé: “le Parlement et les droits de l’Homme, référentiel et pratiques”, une problématique traitée pour la première fois dans un ouvrage destiné à la fois aux chercheurs et au grand public.