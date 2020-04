Chez “Majorel”, la santé des collaborateurs est primordiale

vendredi, 10 avril, 2020 à 11:40

Casablanca – Mettant bénévolement ses moyens humains et matériels au service du numéro vert “Allo Yakada”, le groupe Majorel, acteur majeur de la relation client, a pris de mesures préventives draconiennes pour enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), plaçant la santé de ses collaborateurs en tête des priorités.

Ces mesures commencent par la distanciation à bord du transport du personnel et même sur le plateau téléphonique, passant par la mise en place d’une caméra thermique à l’entrée du site et de distributeurs de gels hydroalcooliques partout, en plus de la limitation de l’usage des ascenseurs à deux personnes à la fois.

A l’image de son élan volontaire à côté du ministère de la Santé, Majorel n’a pas lésiné sur les moyens en vue d’endiguer tout risque de contamination de celles et ceux dont la mission est d’apporter conseil et accompagnement aux citoyens inquiets de la diffusion du terrible virus.

“Nous avons a un principe clair: De la maison au travail et du travail à la maison, le conseiller doit être en sécurité”, a souligné Hassan Ghellab, directeur général de Majorel Afrique, dans une déclaration à la MAP.

Tout commence à bord des navettes qui sont entièrement désinfectées et dont le remplissage ne dépasse pas 50% pour pouvoir respecter le principe de distanciation, a-t-il indiqué, faisant état de l’augmentation du nombre de ces navettes en vue de généraliser le transport l’ensemble des téléconseillers.

“En arrivant sur le site, nous avons un détecteur thermique pour vérifier la température des conseillers”, a poursuivi M. Ghellab, notant que sur la position de travail, le conseiller n’a personne ni à sa gauche, ni à sa droite, devant ou derrière lui. Par conséquent, une distance de plus d’un mètre est respectée.

“En plus d’une désinfection très régulière des locaux, nous sensibilisons nos collaborateurs sur les gestes barrières et ce, en coordination avec le médecin de travail”, a-t-il fait remarquer. Et de lancer: “Nous menons une bataille à la fois technologique et logistique, qui est celle de télétravail”.

Majorel mise énormément sur ce mode d’organisation du travail et compte actuellement 2.500 téléconseillers, a relevé M. Ghellab. “C’est un chiffre important et nous visons à atteindre les 4.000”, s’est-il montré confiant.

De son côté, Abdelali Taii, directeur Facilities à Majorel Afrique, a indiqué que les collaborateurs ont réagi positivement vis-à-vis de ces mesures et ont fait preuve d’un fort engagement et d’une assimilation rapide de la nature du travail.

Les recommandations du ministère de la Santé et de l’OMS “ont été suivies à la lettre”, a-t-il affirmé, avant de détailler les dispositions mises en oeuvre: “Nous avons également mobilisé tout un arsenal logistique. Il s’agit notamment de la généralisation du transport pour l’ensemble des collaborateur, la réduction de 50% la capacité habituelle des bus, la distribution de flyers et posters de sensibilisations sur le respect des mesures préventives et l’annulation des réunions et rassemblements”.

Même son de cloche pour Kamal Hajari, responsable des moyens généraux à Majorel, qui a indiqué que ces mesures concernent aussi les visiteurs des différents sites. “Dès son entrée par la porte principale, le visiteur est invité avant tout à désinfecter ses mains avec un gel hydroalcoolique”.

Par la suite, il doit répondre à un formulaire et à partir de ses réponses, ce visiteur est autorité ou interdit d’accéder au site, a poursuivi M. Hajari, ajoutant que même la cantine a été doté de stickers sur les murs et le sol pour inciter au respect de la distanciation.

Pour sa part, Zineb El Oulidi, chargé de clientèle à Majorel, a fait part de sa fierté de collaborer avec Majorel au regard des mesures de sécurité prises, se déclarant “rassurée” de travailler dans ces conditions.

“Nous avons le savons et les gels hydroalcooliques tout le temps dans notre espace de travail. Nous remercions les femmes de ménage qui sont présentes régulièrement pour nettoyer avant notre arrivée et après notre départ”, a-t-il dit.

Majorel conçoit, offre et redéfinit l’expérience client pour le compte des marques globales les plus réputées. Le Groupe délivre une communication client standard ainsi que des solutions digitales, telles que les médias sociaux et les communications en ligne, l’interaction automatisée et l’intelligence artificielle (IA), les systèmes d’analytique, le libre-service et d’autres solutions de cycle de vie client.

Majorel emploie plus de 48.000 collaborateurs dans 28 pays à travers le monde, bénéficie d’une position de leader sur les marchés européen, africain et du Moyen-Orient ainsi que d’une forte présence en Asie et en Amérique.