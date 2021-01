Chute de 42% des investissements directs étrangers dans le monde en 2020

dimanche, 24 janvier, 2021 à 23:54

Les présidents français Emmanuel Macron et américain Joe Biden ont “constaté”, lors d’un entretien téléphonique dimanche soir, des “convergences” et une “volonté d’agir ensemble” pour la paix et la stabilité au Proche et Moyen-Orient, en particulier sur le dossier nucléaire iranien et la situation au Liban, indique l’Élysée dans un communiqué.