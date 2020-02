CIH Bank: Baisse de 6,3% du résultat net part du groupe en 2019

vendredi, 21 février, 2020 à 23:17

Casablanca – CIH Bank a réalisé un résultat net part du Groupe (RNPG) de 426,4 millions de dirhams (MDH) au titre de l’exercice 2019 en retrait de 6,3% par rapport à l’année précédente, a annoncé, vendredi à Casablanca, le directeur général adjoint en charge des finances, moyens et traitements de la Banque, Younes Zoubir.

En social, le résultat net du Crédit Immobilier et Hôtelier a atteint 451,4 MDH (+1%), a précisé M. Zoubir qui présentait les résultats financiers 2019 de la Banque, notant que le résultat brut d’exploitation s’est chiffré à 1,2 MMDH, en progression de 51,6% suite à la réalisation de l’opération OPCI ayant généré une plus-value de 338 MDH dans les comptes sociaux.

Avec une collecte nette de 7,5 MMDH, les dépôts clientèle progressent de 20,3% par rapport à décembre 2018 pour s’afficher à 44,6 MMDH, a-t-il souligné, faisant état d’une évolution de 20% des ressources à vue qui ont constitué 73% de la collecte réalisée.

Les crédits à la clientèle s’établissent à 53,1 MMDH, en variation positive de 12,1% par rapport à fin 2018, a poursuivi le responsable, expliquant qu’en poursuite de la politique de diversification des emplois clientèle, la banque affiche des crédits hors immobilier à hauteur de 24,8 MMDH enregistrant une croissance de 27,1%.

Cette catégorie représente ainsi 46,7% du total des crédits à la clientèle à fin décembre 2019 contre 41,2% en 2018, a-t-il relevé, ajoutant que les crédits immobiliers se sont accrus de 2,3%.

Ainsi, le total bilan consolidé s’établit à 75,1 MMDH, en progression de 15,7% par rapport à décembre 2018. Le PNB consolidé ressort à 2,5 MMDH (+11,3%) alors qu’en social, le PNB de CIH Bank s’est hissé de 11,6%, franchissant ainsi la barre des 2 MMDH.

Le résultat d’exploitation consolidé s’est élevé à 691,8 MDH (+14,7%) par rapport à fin décembre 2018. Le coût du risque s’établit à 249,9 MDH contre 219,9 MDH en 2018, en hausse de 13,7%, tandis que le taux du coût du risque consolidé s’est situé à 0,45% et reste dans le standard du marché.

En social, le coût du risque s’établit à 543,2 MDH dont 243,2 MDH destinés à couvrir le risque de contrepartie, soit un taux de coût de risque normatif de 0,51%. Le reliquat a été constitué en tant que provisions pour risques généraux, traduisant l’approche pro-active de la banque dans la couverture des risques éventuels, notamment ceux induits par les évolutions réglementaires.

Durant l’année 2019, CIH Bank a poursuivi la dynamique de son développement à travers l’enrichissement de l’offre adressée à la clientèle et le lancement de nouvelles fonctionnalités CIH Mobile et CIH Net par le biais des Smart Services et la confirmation de la certification ISO 9001-2015 des processus bancassurance, monétique, financement des entreprises & crédits immobiliers.

La Banque a également densifié les points de distribution grâce à l’ouverture de 18 nouvelles agences portant le réseau à 300 agences, le déploiement de 6 agences mobiles et le lancement de nouveaux partenariats pour le développement des points de Cash et l’implantation de nouveaux GAB. En outre, CIH Bank a réalisé avec succès une augmentation de capital de 500 MDH et créé un fond OPCI “CIH PATRIMMO”.

A l’issue de la présentation des résultats annuels de décembre 2019, le Conseil d’administration de la Banque a décidé de proposer à l’Assemblée Générale la distribution d’un dividende ordinaire de 14 dirhams par action, payable à compter du 1er juillet prochain.