CIH Bank : le report des échéances accordé à 65.000 clients impactés par le covid-19

vendredi, 22 mai, 2020 à 16:48

Casablanca – Le Groupe CIH Bank a annoncé avoir accordé le report des échéances à 65.000 clients impactés par la pandémie de Covid-19, dont 57.000 ont été accordés à titre gracieux conformément aux orientations du Comité de veille économique (CVE).

“CIH Bank a manifesté sa solidarité en accordant le report des échéances à 65.000 clients impactés, dont 57.000 ont été accordés à titre gracieux conformément aux orientations du CVE”, indique CIH Bank dans un communiqué financier pour le premier trimestre 2020.

Par ailleurs et durant cette période, la Banque a lancé l’offre de financement et d’accompagnement “Intelak Al Moustatmir” et l’offre d’aide aux entreprises en difficulté “Damane Oxygene”, fait savoir la même source.

La Banque a également contribué dans la distribution des aides servies par l’État au bénéfice de centaines de milliers de citoyens à travers la mise à disposition de son réseau d’agences et de ses guichets automatiques, poursuit le communiqué.

CIH Bank s’est joint à l’élan de solidarité nationale en contribuant pour un montant de 150 millions de dirhams (MDH) au fonds spécial pour la gestion de la pandémie Covid-19 mis en place sur Hautes instructions de SM le Roi Mohamed VI.