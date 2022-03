CIH Bank soutient les femmes entrepreneures à l’occasion du 8 mars

jeudi, 10 mars, 2022 à 17:59

Casablanca – CIH Bank a annoncé, mardi, la signature, à l’occasion du 8 mars, de deux conventions de partenariat pour soutenir les femmes entrepreneures et ce, dans le cadre de son action en faveur de l’inclusion financière et de l’égalité des droits des femmes au Maroc.

La première convention est conclue avec Women Working For Change, un réseau réunissant plus de 1.000 femmes dirigeantes d’Afrique, engagé en faveur de la diversité professionnelle, de la défense de la parité femmes-hommes et de l’équité de rémunération, indique CIH Bank dans un communiqué, ajoutant que la seconde convention est signée avec l’Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc (AFEM), à travers laquelle la Banque devient le partenaire financier officiel de l’AFEM pour proposer des solutions de financement à des conditions avantageuses répondant à leur besoin, ainsi qu’un accompagnement pour l’incubation de leur projet.

Aussi et à l’occasion de ce mois de mars, CIH Bank lance une campagne de communication 360 degré, mettant la lumière sur 8 femmes entrepreneures, totalement investies et engagées dans leurs passions, ajoute la même source.

CIH Bank a également mis en place le portail “sayidatecih.ma”, dédié à toutes les femmes entrepreneures souhaitant conclure un partenariat avec la Banque.

A travers ces deux partenariats et la campagne “Sayidati”, CIH Bank réaffirme sa volonté de se rapprocher de la gente féminine, pour mieux la servir et répondre à tous ses besoins.