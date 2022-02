Citic Dicastal se dote d’une 3ème usine à Kénitra

mercredi, 16 février, 2022 à 18:49

Kénitra – Le groupe chinois Citic Dicastal a donné, mercredi à Kénitra, le coup d’envoi à la construction de sa nouvelle unité industrielle, pour un investissement global de 1,8 milliard de dirhams (MMDH).

Spécialisée dans le moulage et l’usinage de composants de châssis en aluminium, cette usine, qui a été inaugurée lors d’une cérémonie marquée par la présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, du gouverneur de la province de Kénitra, Fouad M’Hamdi, de l’ambassadeur de la république populaire de Chine au Maroc, Li Changlin et du vice-président directeur général de Dicastal Morocco Africa, Badr Lahmoudi, est dotée d’une capacité de production de 10 millions d’unités, qui permettra la création de 766 emplois directs qualifiés.