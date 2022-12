Claudia Gaudiau-Francisco élue nouvelle présidente de la CFCIM

jeudi, 22 décembre, 2022 à 12:21

Casablanca- Claudia Gaudiau-Francisco a été élue nouvelle présidente de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), lors du Conseil d’Administration de la Chambre, tenu le 15 décembre dernier.

“Suite au dernier Conseil d’Administration de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), qui s’est tenu le 15 décembre 2022, les Administrateurs de la CFCIM ont élu un nouveau Bureau. Claudia Gaudiau-Francisco, Secrétaire Générale de TECTRA, succède à Jean-Pascal Darriet, Directeur Général de Lydec et devient ainsi la première femme Présidente de la CFCIM”, annonce la Chambre dans un communiqué.

Titulaire d’un Master International en Hôtellerie et d’une Maîtrise universitaire de Management Hôtelier de l’Institut Vatel à Paris, Claudia Gaudiau-Francisco a développé une solide expertise dans le secteur de l’hôtellerie de luxe, notamment sur les aspects commerciaux et de gestion, indique le communiqué.

En 2008, elle rejoint PROXIREST, filiale du Groupe TECTRA spécialisée dans la restauration collective, en qualité de Directrice Générale Adjointe.

En 2015, elle est nommée Secrétaire Générale du Groupe TECTRA et participe depuis, au développement stratégique du Groupe et à son essor continental.

Créé en 2002, le Groupe TECTRA est le leader des solutions de travail temporaire et de recrutement et compte aujourd’hui un réseau de 30 agences au Maroc. En 2019, le Groupe entame son développement sur le continent africain à travers la création d’agences en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et au Bénin.

Membres du Bureau de la CFCIM pour l’année 2023 :

– Présidente

Claudia GAUDIAU FRANCISCO, Secrétaire Générale de TECTRA

– Premier Vice-Président

Sébastien LE BONTÉ, Directeur Général d’INTERFER

– Vice-Président, Président de la Catégorie Industrie

Yannick GIACONIA, Directeur Général de MAROC TRANSMISSION

– Vice-Président, Président de la Catégorie Services

Pascal ROLLAND, Directeur Général d’EUROGROUP CONSULTING

– Vice-Président, Président de la Catégorie Commerce

Jérôme BERTHOD, Directeur de CENTRALE AUTOMOBILE CHÉRIFIENNE

– Vice-Président Chargé des Relations avec les Autorités et les Délégations Régionales

Pascal CAPDEVIELLE, Gérant de KSAR DE FÈS

– Vice-Président Chargé du Pôle Enseignement et Formation

Yann LEBEAU, Directeur d’INTERCÉRÉALES

– Secrétaire

Robert RUIZ, Directeur Général des NOUVEAUX ETABLISSEMENTS FILOUCAT

– Secrétaire Adjoint

Eric PONCET, Directeur Général de BRUNET ECO AMENAGMENT

– Trésorier

Thibault CHATAL, Directeur Général de CHATAL MAROC

– Trésorier Adjoint

André ROBELIN, Directeur Général de AR CONSULTANT

La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) est une institution centenaire qui a pour mission de promouvoir les relations économiques entre la France et le Maroc, de favoriser l’implantation des entreprises françaises dans le Royaume et de développer le potentiel d’affaires des entreprises marocaines.

Forte, notamment, de près de 4.000 entreprises adhérentes, la CFCIM est la plus importante des 124 Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’International (CCIFI).

La CFCIM est la seule CCIFI à disposer d’un Campus de Formation (regroupant l’École Supérieure des Affaires de Casablanca et le CEFOR Entreprises, son centre de formation continue) pour accompagner le développement du capital humain des entreprises.

Aussi, elle met à disposition des formules locatives innovantes au travers de ses 4 parcs industriels : Bouskoura, Ouled Salah, Settat et l’Ecoparc de Berrechid.