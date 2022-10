Climat des affaires : Le Gouvernement œuvre à élaborer une nouvelle feuille de route (Ministre)

lundi, 17 octobre, 2022 à 21:49

Rabat – Le Gouvernement œuvre à l’élaboration d’une nouvelle feuille de route relative à l’amélioration du climat des affaires, considéré comme une condition sine qua non pour la simplification et la facilitation de l’investissement et de l’entrepreneuriat, a indiqué, lundi, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.