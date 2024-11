Climat des affaires : poursuite du chantier de simplification et l’amélioration des parcours de l’investisseur en 2025 (ministre)

vendredi, 8 novembre, 2024 à 12:37

Rabat – Le domaine du climat des affaires devrait connaître en 2025 la poursuite du chantier de simplification et d’amélioration des parcours de l’investisseur et ce, en étroite collaboration avec les acteurs concernés, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Karim Zidane.

M. Zidane, qui présentait le projet de Budget sectoriel de son ministère au titre de l’exercice 2025 devant la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants, a fait savoir qu’un plan sera élaboré pour mettre en œuvre les mesures et projets relatifs à la simplification et à l’amélioration des parcours de l’investisseur.

Il a souligné que parmi les mesures prévues figure la “poursuite du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route stratégique pour l’amélioration du climat des affaires en coordination avec la commission nationale concernée”.

En outre, M. Zidane a révélé que le ministère poursuivra la mise en œuvre du chantier visant à établir un cadre général pour la convergence et l’évaluation des politiques publiques, via le déploiement du cadre national de convergence des politiques publiques, le renforcement de l’engagement des partenaires, la consolidation des mécanismes de coordination et d’orientation des politiques publiques et l’établissement d’un référentiel pour l’évaluation des politiques publiques, en plus de la poursuite de la coopération avec les organismes opérant dans le domaine de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques.

S’agissant du dispositif de promotion et d’appui de l’investissement pour l’année 2025, M. Zidane a précisé qu’il sera procédé au parachèvement de la publication et de la mise en œuvre des textes d’application pour l’opérationnalisation de la Charte de l’investissement, ainsi qu’à la poursuite de la mise en place du mécanisme de gouvernance institué par cette charte.

Il est aussi question du parachèvement des préparatifs techniques pour la création de l’Observatoire National de l’Investissement et de la mise en œuvre d’une feuille de route pour concrétiser la nouvelle vision des centres régionaux d’investissement (CRI).

En dressant le bilan de l’année 2024 en matière de promotion et de soutien de l’investissement, le ministre a rappelé la tenue de trois sessions de la Commission Nationale des Investissements (CNI), au cours desquelles 74 conventions et avenants de projets d’investissement dans le cadre du régime de soutien de base ont été approuvées, pour un montant total dépassant 51,6 milliards de dirhams (MMDH), permettant de créer 37.600 emplois.

Il est également revenu sur l’approbation d’un projet stratégique dans le cadre du dispositif de soutien spécifique, applicable aux projets d’investissement de nature stratégique, avec un investissement de 14 MMDH, visant la création de 17.595 emplois. En outre, le caractère stratégique a été attribué à cinq projets d’investissement supplémentaires, pour un total de plus de 115 MMDH, permettant de générer 75.000 emplois.