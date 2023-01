Clôture : la Bourse de Casablanca nettement dans le rouge

vendredi, 6 janvier, 2023 à 19:13

Bourse (Casablanca) – La Bourse de Casablanca a clôturé en forte baisse vendredi, le Masi ayant perdu 3,22%, à 9.717,99 points (pts).

Au terme d’une séance dans le vert, le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a basculé en territoire négatif en cédant 3,4%, à 775,38 pts, alors que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a chuté de 3,64%, à 731,59 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont abandonné respectivement 3,88%, à 8.855,56 pts et 3,45%, à 8.095,14 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des télécommunications a accusé la plus forte baisse (-6%), suivi de l’indice de l’électricité (-5,97%), et de l’indice du bâtiment et matériaux de construction (-5,04%).

Le secteur des sociétés de placement immobilier s’est offert la hausse la plus forte (+4,48%), suivi du secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels (+3%), et du secteur des loisirs et hôtels (+2,63%).

Le volume global des échanges a porté sur plus de 133,88 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central (Actions). Pour ce qui est des valeurs les plus actives, Attijariwafa Bank a apporté 36,07 MDH, Cosumar 19,22 MDH et Itissalat Al-Maghrib 18,51 MDH.

La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 509,73 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs, Stokvis Nord Afrique (-6% à 13,17 dirhams (DH)), Itissalat Al-Maghrib (-6% à 90,15 DH), Bcp (-5,99% à 194,6 DH), Wafa Assurance (-5,99% à 3.138 DH) et Hps (-5,99% à 5.745 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.

À l’inverse, les plus fortes hausses ont été réalisées par Aradei Capital (+5,99% à 408,55 DH), Stroc Industrie (+5,98% à 39,86 DH), Aluminium du Maroc (+5,62% à 1.279 DH), Salafin (+5,51% à 517 DH) et Colorado (+4,99% à 42,73 DH).

Jeudi, le Masi avait enregistré une baisse vertigineuse à la clôture des échanges, pour s’établir à 10.040,91 points (pts), soit une contraction de 3,82%, aggravant ainsi sa contre-performance en 2023 à -6,34%.