Clôture à Casablanca de la 2ème session de formation de la coopération triangulaire Maroc-Corée du Sud-Afrique

lundi, 14 octobre, 2019 à 22:11

La rentrée scolaire, universitaire et professionnelle de cette année s’est déroulée dans des “conditions positives”, à la faveur des mesures proactives adoptées par le ministère et des efforts massifs déployés par l’ensemble des partenaires et des départements gouvernementaux, a indiqué lundi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi.