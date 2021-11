Clôture à Liège du 2è programme “Maghrib Belgium Impulse”

Liège – La deuxième édition du programme “Maghrib Belgium impulse” (MBI), qui vise à accompagner les Marocains résidant en Belgique porteurs de projets d’investissement productifs au Royaume et à promouvoir leur potentiel d’entrepreneuriat, a été clôturée, vendredi soir à Liège.

Lancée le 15 novembre à Anvers, avant de faire escale à Bruxelles et à Liège, cette nouvelle édition, qui s’est articulée autour de plusieurs événements d’accompagnement et de networking, de formations thématiques, de modules d’accompagnement et de coaching, a constitué une plateforme dont le but est d’encourager les Marocains résidant en Belgique et les maroco-belges à investir dans les différentes régions du Royaume et d’accroître l’impact de leurs projets d’entreprise.