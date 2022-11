CMA CGM lance 3 services maritimes pour les producteurs et industriels marocains

vendredi, 25 novembre, 2022 à 12:46

Casablanca – Le Groupe CMA CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, a lancé 3 services maritimes reliant directement le Maroc au sud de la France, à l’Europe et à l’Amérique du Nord.

Avec MOROCCO SHUTTLE, EUROMAR et MOCANA, CMA CGM propose ainsi aux producteurs d’agrumes, primeurs et industriels marocains, et aux exportateurs de poissons congelés des services fiables et compétitifs grâce à des temps de transits optimisés et une réduction des émissions de CO2, indique le groupe dans un communiqué, précisant que les premiers départs sur ces nouveaux services ont lieu dès novembre 2022.

Extension du MOROCCO SHUTTLE avec une liaison directe vers le sud de la France à Port-Vendres

Grâce à une nouvelle escale à Port-Vendres, près de Perpignan, le service maritime MOROCCO SHUTTLE, assuré par des navires sous pavillon marocain, offre aux exportateurs marocains un accès rapide et direct au sud de la France depuis Agadir, avec un temps de transit maritime de seulement 3,5 jours.

Cette liaison maritime directe permettra également une réduction de 75 % des émissions de CO2, soit près de 3 tonnes d’émission en moins par conteneur.

Un départ aura lieu chaque semaine, le jeudi soir, pour une arrivée le lundi matin à Port-Vendres.

Enfin, les services intermodaux du Groupe CMA CGM proposeront le transport jusqu’à Perpignan, ainsi que vers les principaux marchés français et italiens via Perpignan/ Saint-Charles, ainsi que vers les principaux marchés français et européens

Escales: Agadir, Port Vendres, Barcelone, Algeciras, Tanger Med, Casablanca, Agadir.

EUROMAR: une liaison maritime directe vers l’Europe du Nord.

Ce service propose notamment une liaison directe entre Agadir et London Gateway en seulement 5 jours, et Rotterdam en 6 jours, avec une réduction de 75% des émissions de CO2.

Particulièrement adapté aux importateurs et exportateurs de fruits et légumes et aux industriels marocains, EUROMAR leur offre un accès privilégié au Royaume-Uni, à l’Irlande, au Benelux, ainsi qu’à l’Europe centrale, à la Scandinavie, et aux pays baltes.

Le service hebdomadaire prévoit des départs réguliers à jour fixe, grâce à l’ajout d’un 4ème navire, avec notamment un départ le vendredi soir d’Agadir pour une arrivée à London Gateway le jeudi matin suivant.

Escales: Tanger Med, Casablanca, Agadir, London Gateway, Rotterdam, Hambourg, Anvers, Le Havre, Vigo, Tanger Med.

MOCANA: une connexion directe à la côte Est des États-Unis et du Canada spécialement mise en place pour la saison de récolte des fruits et légumes et les exportateurs de l’industrie automobiles et agroalimentaires

Dès novembre à l’occasion du lancement de la campagne des agrumes et primeurs, MOCANA offre aux exportateurs une liaison directe vers l’Amérique du Nord, avec un transit express entre Tanger Med et Halifax en seulement 7 jours.

En complément de la desserte des principaux ports de la côte est-américaine, les services intermodaux du Groupe CMA CGM permettent notamment le transport ferroviaire vers les provinces canadiennes du Québec et de l’Ontario.

Une offre complète de solutions à disposition des exportateurs marocains

Le Groupe propose notamment des conteneurs Reefer “CLIMACTIVE controlled atmosphere”, capables de contrôler l’atmosphère dans le conteneur en fonction de la respiration naturelle des fruits, permettant de mieux en maitriser le mûrissement et d’en préserver toute la valeur nutritionnelle.

CMA CGM a par ailleurs développé des conteneurs connectés permettant aux clients d’obtenir des informations complètes, sûres et en temps réel sur leurs marchandises.

CMA CGM, un partenaire historique du Maroc et des exportateurs marocains

Implanté au Maroc depuis 1983 le Groupe CMA CGM relie le pays au reste du monde. Le Maroc revêt un caractère stratégique, en raison notamment de son dynamisme et de son rôle de carrefour des échanges entre l’Europe, l’Afrique et le Bassin Méditerranéen.

Fort de son expertise et de ses 1.100 collaborateurs présents au Maroc, le Groupe CMA CGM y est devenu un leader du transport maritime et de la logistique avec 31 services maritimes escalant dans les trois principaux ports marocains (Agadir, Casablanca, Tanger Med) et desservant 81 ports en direct depuis le Maroc, ainsi que la présence de sa filiale CEVA Logistics.

CMA CGM est le premier transporteur de produits agricoles marocains à l’export, avec des lignes maritimes dédiées aux fruits, légumes et poissons congelés (Asie, Nord Europe, Moyen-Orient, Afrique de l’Ouest et Amérique du Nord), notamment sur les services EUROMAR, EPIC2, MOROCCO SHUTTLE, MOCANA FEMEX, FAL, NCLEVANT).