Le CMC publie un spécial sur la “Façade Atlantique Africaine”

lundi, 8 avril, 2024 à 18:37

Le Groupe OCP, leader mondial de la nutrition des plantes et des engrais à base de phosphate, et Fortescue Energy, faisant partie du leader mondial d’énergie verte, de métaux et de technologie Fortescue Ltd (Fortescue), ont annoncé une Joint Venture (JV) pour le développement de l’énergie verte, l’hydrogène vert et l’ammoniac vert au Maroc.