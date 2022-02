Coca-Cola sans sucre change de recette pour un meilleur goût

mardi, 8 février, 2022 à 13:39

Casablanca – Coca-Cola Maroc a annoncé le lancement du nouveau Coca-Cola sans sucre, avec un goût amélioré et toujours zéro sucre.

Les ingrédients ne changent pas et la boisson reste “sans sucre et sans calories” mais “l’équilibre” évolue, indique Coca-Cola dans un communiqué, notant que cette nouvelle boisson a été conçue pour offrir une expérience gustative encore plus aboutie et une saveur authentique et similaire à celle du Coca-Cola original.

“Ces derniers peuvent ainsi retrouver cette nouvelle recette au sein d’emballages revisités, qui se pare en plus d’un nouveau design encore plus impactant et plus moderne”, ajoute la même source.

Pour cette nouvelle recette, les ingrédients restent les mêmes, à l’exception d’un nouvel équilibre dans le mélange des arômes qui donne au CocaCola sans sucre un goût authentique capable d’offrir une expérience plaisir toujours aussi complète, en plus d’être entièrement sans sucres et sans calories.

“A travers cette nouvelle identité visuelle et cette nouvelle recette, nous améliorons davantage l’expérience unique d’un Coca-Cola Sans Sucres, garantissant ainsi aux consommateurs marocains la meilleure expérience rafraîchissante et gustative qui soit”, a indiqué Islam Ouchaou, Directrice Marketing chez Coca-Cola Maroc.

“Ce nouveau produit qui saura ravir leurs papilles, tout en restant sans sucres et sans calories, a connu de nombreuses améliorations qui sont le fruit d’un investissement continue en recherche et développement”, a fait observer M. Ouchaou.

Cette nouvelle recette s’inscrit dans la continuité des actions menées par le groupe afin de réduire le sucre de ses produits et d’aider les consommateurs à diminuer leur consommation en sucre.

Depuis de nombreuses années, CocaCola modifie ses recettes et innove pour proposer un choix de boissons à faible teneur en sucre ou même sans sucres.

Le nouveau CocaCola sans sucre est présenté au public avec une nouvelle identité marquante, fait remarquer le communiqué, notant qu’il reçoit ainsi un nouveau design encore plus simplifié.

Cette nouvelle cosmétique d’emballage célèbre le logo emblématique de la marque qui passe ainsi du blanc au noir. De plus, la fameuse bande noire a été entièrement escamotée afin de rajouter un look encore plus distinctif au “sans sucres” inscrit sur l’emballage.

The CocaCola Company (NYSE : KO) est une entreprise de boissons dont les produits sont vendus dans plus de 200 pays et territoires.

Au Maroc, The Coca-Cola Export Corporation – Morocco Branch et les trois embouteilleurs ECCBC Morocco, ABC et SBGS, forment le Système Coca-Cola au Maroc et produisent 100% de leurs boissons dans leurs 6 usines à travers le territoire.