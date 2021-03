Comicom ouvre une succursale de la marque Mahindra à Agadir

lundi, 29 mars, 2021 à 13:29

Casablanca – Comicom, filiale du groupe Safari et importateur exclusif des véhicules Mahindra au Maroc, a annoncé l’ouverture, dès ce lundi, de sa succursale de la marque indienne dans la région d’Agadir.

Le nouveau showroom proposera les trois modèles de la marque Mahindra, qui figure parmi les principaux constructeurs mondiaux et qui occupe la première place sur le marché indien des véhicules utilitaires, indique l’entreprise dans un communiqué.

Cette ouverture entre dans le cadre du plan stratégique de Comicom, qui prévoit d’ici cinq ans de couvrir l’ensemble du territoire national avec 15 succursales dotées chacune de l’ensemble des installations et des équipements conformes aux standards de la marque, souligne la même source, précisant qu’au sein de la succursale d’Agadir, les clients de Mahindra auront notamment accès au crossover KUV100, au SUV 7 places XUV500, ainsi qu’au pick-up Scorpio nouvelle génération en versions simple et double cabine.

Situé à Avenue Mohammed VI, Route de Biougra, Aït Melloul, le showroom d’une superficie d’exposition de 270 m² propose un environnement moderne entièrement dédié à l’accueil et à la satisfaction client. Le service après-vente est assuré et géré par une équipe de professionnels formée pour répondre au mieux aux attentes de la clientèle de la marque.

Ce showroom dispose de l’équipement, de l’outillage et du matériel de diagnostic nécessaires à tout type d’entretien et de réparation. La succursale met également à la disposition de ses clients des véhicules de démonstration, afin de leurs permettre d’apprécier les performances du modèle de leur choix.

Et de rappeler que Comicom a lancé la marque Mahindra au Maroc en octobre 2019 avec une ouverture sur la ville de Casablanca.

Créée en 1902 sous l’appellation Compagnie Marocaine, Comicom est une filiale du groupe Safari qui réunit 17 entreprises et 3.600 salariés avec une présence dans les principaux secteurs économiques au Maroc et un chiffre d’affaire équilibré entre l’industrie et la distribution, ainsi qu’une position historique dans l’importation et la vente de véhicules, de tracteurs agricoles et pièces de rechange de marques internationales.

Célèbre pour ses voitures robustes et ses SUV, l’histoire de Mahindra est indissociable de celle de l’Inde. Créée en 1945, année de l’indépendance du pays, la marque a connu un développement continu. Fort de 250.000 collaborateurs et d’une présence dans plus de 100 pays, le groupe basé à Mumbai a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 19,6 milliards USD. Il figure parmi les principaux constructeurs mondiaux et occupe la première place sur le marché indien des véhicules utilitaires polyvalents. Couvrant 11 secteurs d’activité, Mahindra offre une large gamme de produits et solutions de mobilité à la pointe de la technologie.