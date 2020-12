Comment développer la culture de l’épargne ? un expert répond

mardi, 1 décembre, 2020 à 15:40

Le bureau Maroc de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et la Commission nationale de coordination des mesures de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains organisent, du 1er au 4 décembre à Tanger, une simulation d’enquête et de procès portant sur des affaires de traite de personnes et de trafic illicite de migrants.