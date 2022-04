Comptes nationaux: Changement de l’année de base à 2014 au lieu de 2007 (HCP)

mardi, 19 avril, 2022 à 13:07

Casablanca – Le Maroc a procédé à l’établissement d’une nouvelle année de base de ses comptes nationaux, en l’occurrence 2014 au lieu de 2007, en se référant au Système de la comptabilité nationale (SCN) 2008, a annoncé mardi, le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

En effet, les comptes nationaux du Maroc sont établis selon les prescrits du SCN, une norme internationale préparée et publiée sous l’égide des Nations Unies, de la Commission européenne, de l’Organisation de coopération et de développement économiques, du Fond monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale, précise le HCP dans sa note d’information sur le changement de l’année de base des comptes nationaux 2014 au lieu de 2007.

En se référant au SCN, poursuit la même source, les comptes nationaux marocains présentent une description cohérente, exhaustive et pertinente du fonctionnement de l’économie, ajoutant que celle-ci a cependant vocation à connaitre des évolutions dans le temps. Le cadre conceptuel des comptes nationaux comme les nomenclatures utilisées pour présenter les résultats doivent donc évoluer pour s’adapter aux mutations de l’économie nationale.

Pour rendre compte de ces changements, des révisions des comptes nationaux marocains sont effectuées à intervalles périodiques. Il s’agit des changements d’années de base de ces comptes, fait savoir le HCP.

En général, le changement de l’année de base des comptes nationaux est une revisite du cadre conceptuel et méthodologique des comptes nationaux qui permet d’incorporer des nouvelles sources de données, d’apporter des changements conceptuels, d’améliorer les méthodes d’évaluations et d’intégrer les nouvelles versions des normes adoptées par la communauté internationale.